Конкурс по отбору кандидатов на должность мэра объявлен в Нижнем Тагиле

Врио мэра Нижнего Тагила Владислав Пинаев посетил 16-е внеочередное заседание городской Думы.

На заседании рассматривлся вопрос об объявлении конкурса на должность главы Нижнего Тагила.

Председатель постоянной комиссии городской Думы по местному самоуправлению, общественной безопасности и информационной политике Вадим Раудштейн в своем докладе описал процедуру проведения конкурса, который будет проводиться в два этапа.

На начальном этапе конкурсной комиссии предстоит дать оценку итогам проверки полноты и достоверности информации, которую предоставляют о себе претенденты. Члены комиссии должны будут определить, соответствуют ли кандидаты требованиям должности мэра города.

Второй, заключительный этап представляет собой процесс рассмотрения профессиональных и личностных качеств участников по итогам заданий конкурса.