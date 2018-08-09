Конкурс по отбору кандидатов на должность мэра объявлен в Нижнем Тагиле

Нижнетагильская городская дума в составе 24 депутатов объявила конкурс по отбору кандидатов на пост мэра Нижнего Тагила.
Врио мэра Нижнего Тагила Владислав Пинаев посетил 16-е внеочередное заседание городской Думы.
На заседании рассматривлся вопрос об объявлении конкурса на должность главы Нижнего Тагила.
Председатель постоянной комиссии городской Думы по местному самоуправлению, общественной безопасности и информационной политике Вадим Раудштейн в своем докладе описал процедуру проведения конкурса, который будет проводиться в два этапа.
На начальном этапе конкурсной комиссии предстоит дать оценку итогам проверки полноты и достоверности информации, которую предоставляют о себе претенденты. Члены комиссии должны будут определить, соответствуют ли кандидаты требованиям должности мэра города.
Второй, заключительный этап представляет собой процесс рассмотрения профессиональных и личностных качеств участников по итогам заданий конкурса.
Депутаты утвердили перечень тагильчан, вошедших в состав конкурсной комиссии. Среди них: председатель Общественной палаты Нижнего Тагила Михаил Аршанский, начальник КХП ЕВРАЗ НТМК Никита Беркутов, начальник металлургического производства Уралвагонзавода Роман Гореленко и генеральный директор Уралкриомаша Дмитрий Скоропупов.