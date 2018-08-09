Проект реновации жилфонда готовится в Екатеринбурге

Реновацию жилищного фонда планируют провести свердловские власти. Мэрия Екатеринбурга намерена выйти с инициативой в Минстрой и парламент Свердловской области для принятия закона на уровне региона.

В ходе пресс-конференции 8 августа, замглавы администрации Екатеринбурга Алексей Белышев рассказал, что жилищный фонд Екатеринбурга составляет 36 млн кв. м, при этом 1% ежегодно физически устаревает. По его словам, 400 тыс. кв. м жилых помещений каждый год должны обновляться, однако этого не происходит.

Также Алексей Белышев заметил, что 2030-2035 годам половина жилых домов должны будут строиться на месте старых домов.