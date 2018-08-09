Проект реновации жилфонда готовится в Екатеринбурге

В Екатеринбурге готовится документ о реновации жилья. Планируется, что предложенная программа затронет и другие города Свердловской области.
Реновацию жилищного фонда планируют провести свердловские власти. Мэрия Екатеринбурга намерена выйти с инициативой в Минстрой и парламент Свердловской области для принятия закона на уровне региона.
В ходе пресс-конференции 8 августа, замглавы администрации Екатеринбурга Алексей Белышев рассказал, что жилищный фонд Екатеринбурга составляет 36 млн кв. м, при этом 1% ежегодно физически устаревает. По его словам, 400 тыс. кв. м жилых помещений каждый год должны обновляться, однако этого не происходит.
Также Алексей Белышев заметил, что 2030-2035 годам половина жилых домов должны будут строиться на месте старых домов.
Глава Минстроя Свердловской области Михаил Волков подчеркнул, что федеральный бюджет готов финансировать регионы, но это станет возможным лишь в случае исполнения плана по замещению аварийного жилья.