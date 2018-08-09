Врио губернатора Магаданской области Сергей Носов завел страницы в соцсетях

Врио губернатора Магаданской области Сергей Носов зарегистрировался в социальных сетях, создал личный сайт и осуществляет смс-рассылку с новостями своей деятельности в WhatsApp. Глава Магаданской области выкладывает посты с фотографиями, видео и описанием встреч с жителями региона.
Экс-мэр Нижнего Тагила Сергей Носов завел аккаунты в Facebook, Instagram и в соцсети «ВКонтакте». На своих страницах Сергей Носов выкладывает посты с фото- и видеоотчетами со встреч с жителями региона.
Также со своих аккаунтов глава Магаданской области критикует работу некоторых своих подчиненных.
С первого месяца работы я увидел, что региональный бюджет был сверстан неадекватно. На ремонт аварийного жилого фонда, а также на переселение людей из ветхих домов денег нет! Пришлось срочно решать вопрос с недофинансированием жизненно важных отраслей, отметил глава региона.
В июле 2018 года Сергей Носов запустил свой сайт, на котором предусмотрена обратная связь для общения главы с жителями Магаданской области. Кроме того, все желающие могут подписаться на рассылку новостей о работе Сергея Носова в WhatsApp.
В соцсети «ВКонтакте» у Носова пока всего 22 подписчика, в Facebook — 362, в Instagram — 2662.