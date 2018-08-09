Врио губернатора Магаданской области Сергей Носов завел страницы в соцсетях

Экс-мэр Нижнего Тагила Сергей Носов завел аккаунты в Facebook, Instagram и в соцсети «ВКонтакте». На своих страницах Сергей Носов выкладывает посты с фото- и видеоотчетами со встреч с жителями региона.

Также со своих аккаунтов глава Магаданской области критикует работу некоторых своих подчиненных.

С первого месяца работы я увидел, что региональный бюджет был сверстан неадекватно. На ремонт аварийного жилого фонда, а также на переселение людей из ветхих домов денег нет! Пришлось срочно решать вопрос с недофинансированием жизненно важных отраслей, отметил глава региона.

В июле 2018 года Сергей Носов запустил свой сайт, на котором предусмотрена обратная связь для общения главы с жителями Магаданской области. Кроме того, все желающие могут подписаться на рассылку новостей о работе Сергея Носова в WhatsApp.