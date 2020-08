Группа активистов, собирающая подписи за возвращение городам области прямых выборов мэра, собрала уже пять тысяч подписей, пишет Znak.

Группа действует в разных городах области, после внесения в Законодательное собрание инициативы активистам требуется собрать не менее 10 тысяч подписей. В Нижнем Тагиле недавно полиция заставила активистов убрать палатку для сбора подписей, а депутата гордумы Екатеринбурга Пирожкова оштрафовали на 20 тысяч рублей за сбор подписей.

