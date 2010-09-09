Александр Мишарин и Олег Чиркунов запротоколировали намерения
9 сентября 2010, 18:41ПолитикаОльга
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Глава Пермского края Олег Чиркунов и&nbsp;губернатор Свердловской области Александр Мишарин подписали протокол о&nbsp;намерениях по&nbsp;строительству высокоскоростной железной дороги Екатеринбург-Пермь-Казань-Москва.
Для реализации проекта помимо Пермского края и Свердловскойобласти необходимо участие еще шести регионов: Московской, Владимирской,Нижегородской, Челябинской и Тюменской областей,а также Татарстана и Башкирии, отмечает пресс-службагубернатора Пермского края.
Предполагается, что дорога Екатеринбург-Пермь-Казань-Москва будет иметьответвления до крупных городов Уральскогорегиона — Перми, Уфы, Челябинска, Тюмении Нижнего Тагила.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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