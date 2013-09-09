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Предварительные, но всё же сенсационные результаты: Ройзман – мэр Екатеринбурга
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Предварительные, но всё же сенсационные результаты: Ройзман – мэр Екатеринбурга

9 сентября 2013, 14:00Политика
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