Предварительные, но всё же сенсационные результаты: Ройзман – мэр Екатеринбурга

На всю область прогремела информация о том, что скандально известная личность Евгения Ройзмана в непрерывном соперничестве победила в выборах мэра Екатеринбурга. В настоящий момент это предварительные результаты, а окончательно с Главой в Екатеринбурге должны определиться в ближайшие дни.

Ройзман — 33,25%, Силин — 29,77%. Разрыв между ними — около 14 тысяч голосов. Сразу говорю, что окончательные итоги мы вправе подводить до 12 сентября и все будет зависеть от того, как скоро нам выдадут протоколы сказал на сегодняшней пресс-конференции в ИТАР-ТАСС глава избирательной комиссии Екатеринбурга Илья Захаров.

Станет ли неоднократно судимый Ройзман Главой крупного мегаполиса, задаются вопросом, наверное, многие свердловчане.

Кроме того, в избиркоме Екатеринбурга говорится о жалобах избирателей на штаб Ройзмана, из-за чего результаты на нескольких избирательных участках могут быть пересмотрены или вовсе отменены. Илья Захаров отметил, что в комиссию поступило несколько жалоб на подкупы, подарки и принуждение к голосованию.

С точностью не говорю, но есть основания для признания на нескольких участках результатов выборов недействительными. Может, этого и не будет отмечает на пресс-конференции Илья Захаров.