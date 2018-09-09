Единый день голосования стартовал в Свердловской области 9 сентября

Жители Екатеринбурга 9 сентября выбирают седьмой созыв городской думы. Всего представлено 36 мандатов. На территории города работают 552 постоянных избирательных участка и еще 21 временный. На 485 из них установлено видеонаблюдение. Безопасность граждан охраняют около 2 тысяч полицейских и сотрудников Росгвардии.

Также 9 сентября выборы в гордуму проходят в Верхней Пышме и Качканаре. Дополнительное голосование за депутатов по одному-двум избирательным округам проходит в Белоярском ГО, Горноуральском ГО, Ирбитском муниципальном образовании, Кушвинском ГО, Малышевском ГО.

Повторные выборы депутатов проходят в Артемовском ГО, Волчанском ГО, Алапаевске, Нижнесергинском районе.

В Камышловском районе выбирают глав и депутатов сел Восточное, Галкинское, Обуховское, сообщает Ura.ru.