Единый день голосования стартовал в Свердловской области 9 сентября

9 сентября с 8.00 до 20.00 в 13 муниципалитетах Свердловской области открылись избирательные участки.
Жители Екатеринбурга 9 сентября выбирают седьмой созыв городской думы. Всего представлено 36 мандатов. На территории города работают 552 постоянных избирательных участка и еще 21 временный. На 485 из них установлено видеонаблюдение. Безопасность граждан охраняют около 2 тысяч полицейских и сотрудников Росгвардии.
Также 9 сентября выборы в гордуму проходят в Верхней Пышме и Качканаре. Дополнительное голосование за депутатов по одному-двум избирательным округам проходит в Белоярском ГО, Горноуральском ГО, Ирбитском муниципальном образовании, Кушвинском ГО, Малышевском ГО.
Повторные выборы депутатов проходят в Артемовском ГО, Волчанском ГО, Алапаевске, Нижнесергинском районе.
В Камышловском районе выбирают глав и депутатов сел Восточное, Галкинское, Обуховское, сообщает Ura.ru.
Единый день голосования проходит 9 сентября по всей России. В 80 регионах страны проходит более 4,7 тысяч выборов различного уровня. В списки избирателей включены около 65 млн человек.