Второй тур выборов губернатора ожидается в Хабаровском крае

Два ближайших соперника – действующий глава края Вячеслав Шпорт и представитель ЛДПР Сергей Фургал - набрали примерно по 35% голосов избирателей. Чтобы стать победителем в выборах необходимо было набрать 50%.

Официальные данные предоставляют примерно такие же сведения. После обработки 37% бюллетеней стало известно, что расхождение с экзитполами составляет чуть больше 1%. К 18:00 местного времени проголосовали 312,1 тыс. избирателей, что равняется 31,85% от общего числа лиц, имеющих право голоса. Точные данные голосования станут известны утром 10 сентября, сообщает «Восток Медиа».