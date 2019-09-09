Две предпринимательницы лидируют на довыборах в думу Горноуральского ГО
Сегодня, 14:24ПолитикаФото: 1Mediainvest.ru
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Предпринимательницы Елена Горбунова и Валентина Горбаченко, согласно данным избиркома, лидируют на довыборах в думу Горноуральского ГО.
Довыборы проходили 8 сентября в округах № 2 и № 12. В первом лидирует предприниматель из Лаи Елена Горбунова, за нее проголосовали 72% избирателей. Во втором — Валентина Горбаченко, за нее проголосовали 41% избирателей.
Горбунова родилась в Нижнем Тагиле, сейчас проживает в Лае и является индивидуальным предпринимателем. Горбаченко родом из Тверской области, проживает в Черноисточинске и является директором ООО «ТоргРесурс».
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