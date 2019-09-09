Две предпринимательницы лидируют на довыборах в думу Горноуральского ГО

Довыборы проходили 8 сентября в округах № 2 и № 12. В первом лидирует предприниматель из Лаи Елена Горбунова, за нее проголосовали 72% избирателей. Во втором — Валентина Горбаченко, за нее проголосовали 41% избирателей.