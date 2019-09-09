«Единая Россия» одержала победу во всех округах Верхней Туры

В первом округе большинство голосов получили Юрий Мирный, Светлана Макарова, Сергей Широков и Рашит Зарипов. Во втором — депутатами стали Ольга Кузнецова, Аркадий Кирьянов, Вячеслав Булыгин и Олег Орлов. В третьем лидирующие позиции заняли Артём Роментов, Ольга Добош, Максим Орлов и Иван Кузьменко. В четвертом — Любовь Евдокимова, Вадим Зимин, Ильсур Мусагитов и Виталий Разницын.

Напомним, что перед выборами в Городскую и Государственную думы кандидаты «Единой России» раздавали пакеты с продуктами и агитационные материалы, о чем затем сообщила избирательная комиссия Верхней Туры в полицию.