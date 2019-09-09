Экс-сотрудник ФСБ лидирует на довыборах в Заксобрание Свердловской области
Сегодня, 10:08ПолитикаФото: екатеринбург.рф
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На довыборах Законодательное собрание Свердловской области в Орджоникидзевском одномандатном избирательном округе лидирует 38-летний Владимир Смирнов — депутат Екатеринбургской гордумы, бывший сотрудник ФСБ.
Сюжеты: Екатеринбург
Согласно предварительным данным избиркома, Смирнов набирает 47,4% голосов. На втором месте — Андрей Пиняжин, на третьем — Дмитрий Головин.
Смирнов является самым состоятельным депутатом Екатеринбургской гордумы, за 2017 год н задекларировал 114,2 миллиона рублей.
Напомним, 8 сентября прошли также довыборы в Госдуму по Серовскому одномандатному округу. Там лидирует биатлонист Антон Шипулин от партии «Единая Россия».
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