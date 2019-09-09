«Это мои друзья». Шипулин рассказал о спонсорах своей предвыбрной кампании

По его словам, на выборы потрачено порядка 20 млн рублей. Деньги пошли не только на агитацию, но и на решение проблем избирателей. С помощью благотворительного фонда решались вопросы со строительной инфраструктурой и проблемами ЖКХ.

В общем, деньги пошли на хорошие дела,отметил спортсмен.

Шипулин также подчеркнул, что спонсорами выступили его друзья:

Спонсоры — это мои друзья, мои знакомые, которые поддерживали меня во время спорта. Но я сразу скажу, что у нас не было никаких договоренностей, что я буду лоббировать их интересы.

Кроме того, Антон Шипулин отдельно поблагодарил представителей власти — губернатора Евгения Куйвашева, вице-губернатора Сергея Бидонько, министра ЖКХ Николая Смирнова и министра здравоохранения Андрея Цветкова. Они, по заверению Шипулина, «помогали решать проблемы избирателей сразу на месте».