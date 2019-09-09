Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил победителей выборов

Губернатор подчеркнул, что народным избранникам предстоит работать над реализацией нацпроектов. Кроме того, Куйвашев призвал депутатов поддерживать связи с народом.

Сегодня отчетливо виден запрос горожан на обратную связь с властью,отметил губернатор.

Глава Свердловской области обратился к губернаторам нескольких регионов. В частности, к Алексею Текслеру, набравшему наибольшее число голосов избирателей в Челябинской области и к лидеру голосования в Курганской области Вадиму Шумкову, подчеркнув, что рассчитывает на дальнейшее продуктивное сотрудничество регионов.

Также Куйвашев направил телеграмму Денису Паслеру, одержавшему победу в Оренбургской области: