Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил победителей выборов
Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев встретился с победителями выборов, прошедших в регионе 8 сентября, сообщает департамент информполитики региона.
Губернатор подчеркнул, что народным избранникам предстоит работать над реализацией нацпроектов. Кроме того, Куйвашев призвал депутатов поддерживать связи с народом.
Сегодня отчетливо виден запрос горожан на обратную связь с властью,отметил губернатор.
Глава Свердловской области обратился к губернаторам нескольких регионов. В частности, к Алексею Текслеру, набравшему наибольшее число голосов избирателей в Челябинской области и к лидеру голосования в Курганской области Вадиму Шумкову, подчеркнув, что рассчитывает на дальнейшее продуктивное сотрудничество регионов.
Также Куйвашев направил телеграмму Денису Паслеру, одержавшему победу в Оренбургской области:
Уверен, что ваш богатый опыт, знания и высокая компетентность будут способствовать успешной реализации национальных проектов, социально-экономических программ.