Итоги недели: несостоявшийся теракт, недовольный Варламов и ненайденный строитель

На прошлой неделе только начался учебный год, и тут же посыпались весьма неприятные новости. Один тагильский школьник покончил с собой, а в Кушве двое подростков попались на попытке совершить массовое убийство одноклассников. последние уже заявили, что они действительно обсуждали план теракта, но это было шуткой. Однако, по данным правоохранителей, для «шутки» у школьников был заготовлен арсенал оружия.

«Это была шутка». Подростки из Кушвы рассказали, что не готовили нападение на школу

Ещё о школах. Начала работу новая тагильская школа на 1200 человек. Изначально планировалось, что она разгрузит от вторых смен две другие школы. TagilCity.ru узнал, получилось ли это. Если коротко, да, но одной из школ всё равно пришлось увеличивать число учеников в классе.

Новая тагильская школа на 1200 человек должна была разгрузить две старые. Получилось?

Очередная процедура по поиску строителя для моста через Тагильский пруд закончилась очередным же неуспехом: ни одна организация не подала заявку. Мэр Владислав Пинаев объяснил, почему подрядчики избегают один из самых масштабных проектов в Нижнем Тагиле. Он также сказал, что отсутствие исполнителей на данный момент — не повод для истерики, и у чиновников ещё есть варианты.

Строителя для Тагильского моста снова не нашли. Мэр предлагает «не истерить»

В Дзержинском следственном отделе прокомментировали результат экспертизы смесителя, которым в июне убило 9-летнюю девочку во дворе Ленинградского проспекта Нижнего Тагила. Напомним, ранее стало известно, что на нём не было обнаружено отпечатков пальцев. Замруководителя ведомства объяснил, как такое могло получиться.

В СК объяснили результат экспертизы смесителя, которым убило девочку в Нижнем Тагиле

Владислав Пинаев раскритиковал работу «Уралстроймонтажа», который занимается ремонтом нескольких улиц по нацпроекту БКАД. Мэр даже пригрозил расторжением контракта, но дал время на устранение недочётов. Чем это закончится, узнаем уже на этой неделе.

Владислав Пинаев отчитал дорожников за некачественные работы на двух улицах

Блогер-урбанист Илья Варламов также остался недовольным ходом благоустройства в Нижнем Тагиле. По его мнению, дворы можно было бы сделать и лучше, а не просто «закатать в асфальт». В администрации его упреки назвали преждевременными: работа ещё не завершена, планируется озеленение, и вообще, говорят чиновники, решающее слово остаётся за жителями этих дворов.