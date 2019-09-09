Куйвашеву отчитались о победе на выборах кандидатов от «Единой России»
Сегодня, 13:42ПолитикаФото: Официальный сайт правительства Свердловской области
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Секретарь регионального отделения «Единой России» Виктор Шептий доложил губернатору региона Евгению Куйвашеву о результатах единого дня голосования, сообщается на сайте правительства Свердловской области.
Шептий сообщил, что на все мандаты, которые замещались в Свердловской области, были выдвинуты кандидаты от партии «Единая Россия». На всех уровнях кандидаты одерживают победу. Кроме того, он высоко оценил результат Антона Шипулина, претендовавшего на место в Госдуме по Серовскому одномандатному округу. Также «Единая Россия» в Заксобрании сохраняет свое представительство.
Надо осознавать, что текущие выборы — это генеральная репетиция к выборам 2021 года,подчеркнул губернатор.
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