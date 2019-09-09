Куйвашеву отчитались о победе на выборах кандидатов от «Единой России»

Шептий сообщил, что на все мандаты, которые замещались в Свердловской области, были выдвинуты кандидаты от партии «Единая Россия». На всех уровнях кандидаты одерживают победу. Кроме того, он высоко оценил результат Антона Шипулина, претендовавшего на место в Госдуме по Серовскому одномандатному округу. Также «Единая Россия» в Заксобрании сохраняет свое представительство.