Радий Хабиров получил 82% голосов на выборах в Башкирии

Согласно информации системы «ГАС Выборы», за кандидатуру Хабирова было отдано рекордное количество голосов - 1 788 723 единицы, а это практически половина всех жителей региона. Для сравнения, за мэра столицы Сергея Собянина проголосовали 1,5 миллиона человек. При это население Москвы насчитывает 15 миллионов граждан, сообщают “Новые известия”.

Сам Хабиров

отметил, что для него работа на посту врио Башкортостана была серьезной

проверкой на то, сможет ли он в течении 11 месяцев построить работу так, чтобы

население захотело идти за ним. Командный штаб Хабирова также принимал активное

участие не только в самой предвыборной кампании, но и в организации процесса

выборов.

Хабиров подчеркивает, что власть должна не только нести ответственность перед своим народом, но и быть честной, а, главное, эффективно работать.

Он добавил, что в ближайшее время будет утверждена стратегия по развитию Республики Башкортостан вплоть до 2024 года.

Относительно работы партии «Единая Россия», Хабиров отметил, что в последнее время она принимала не совсем популярные решения, однако в его планах продолжить работу над восстановлением доверия среди населения.

Специалисты уже отметили, что выборы в республике можно считать состоявшимися. Глава социологического центра «Социс-Эксперт» Рустем Латыпов сообщил, что Хабирова поддерживали в разных слоях населения. В большинстве своем он нашел признание среди молодежи, пенсионеров и женщин.

Политолог Аббас Галлямов отметил, что для Хабирова также были важны голоса именно коренных жителей Башкирии, так как тот ведет жесткую политику в отношении башкирских националистов. И тут цифры говорят саим за себя: только на территории Талышлинского района Хабиров набрал 97,01% голосов.

Председатель Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев рассказал о высокой явке в регионе – 72%. Он посетил все 23 избирательных участка и отметил, что организация самих выборов прошла на высшем уровне. Кроме того, в этом году на выборах в Башкирии впервые присутствовал глава Совета при президенте РФ по правам человека Михаил Федотов, а также наблюдатели представительной комиссии федерального уровня.

Председатель Общественной палаты Башкирии Ольга Панчихина отметила, что интриги на текущих выборах не было, так как Хабиров продемонстрировал прекрасную работу ранее: он активно выбивал средства из федерального бюджета для региона.

Этнолог Ильдар Габдрафиков назвал Хабирова представителем сильной и понятной власти в регионе. Кроме того, он добавил, что, если даже 50% всех планов нового главы буду выполнены – это уже огромный успех.