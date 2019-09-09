Уральский биатлонист Шипулин рассказал о своих депутатских планах

Шипулин, выдвинутый партией «Единя Россия», по предварительным данным избиркома, лидирует на довыборах в Госдуму по Серовскому одномандатному избирательному округу.

Журналистам 8 сентября он пояснил, что, в случае получения мандата, в первую очередь займется вопросами здравоохранения, развития спорта.

Шипулин поблагодарил всех избирателей, в том числе тех, кто не голосовал за него, и подчеркнул: