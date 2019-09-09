Уральский биатлонист Шипулин рассказал о своих депутатских планах
Сегодня, 10:50ПолитикаФото: личная страница в инстаграм Антона Шипулина
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Биатлонист Антон Шипулин рассказал о своих планах на ближайшее время, в случае, если он станет депутатом Госдумы по Серовскому округу, сообщает «Областная газета».
Шипулин, выдвинутый партией «Единя Россия», по предварительным данным избиркома, лидирует на довыборах в Госдуму по Серовскому одномандатному избирательному округу.
Журналистам 8 сентября он пояснил, что, в случае получения мандата, в первую очередь займется вопросами здравоохранения, развития спорта.
Шипулин поблагодарил всех избирателей, в том числе тех, кто не голосовал за него, и подчеркнул:
В любом случае, в ближайшие два года нам предстоит с вами работать вместе.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей