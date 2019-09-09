В Свердловской области Антон Шипулин лидирует на довыборах в Госдуму

Как сообщается на сайте ЦИК, за Шипулина на довыборах в Госдуму по Серовскому одномандатному округу проголосовали 45,9 тысячи жителей. Напомним, Шипулин выдвигался от партии «Единая Россия».

На втором месте — кандидат от «Справедливой России» Алексей Коровин, он получил 24,03% голосов, на третьем месте — Габбас Даутов от КПРФ — 13,8% голосов.