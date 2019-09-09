В Свердловской области Антон Шипулин лидирует на довыборах в Госдуму
Сегодня, 08:23ПолитикаФото: личная страница в инстаграм Антона Шипулина
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Биатлонист Антон Шипулин после обработки 99,77% протоколов набрал 41,57% голосов избирателей.
Как сообщается на сайте ЦИК, за Шипулина на довыборах в Госдуму по Серовскому одномандатному округу проголосовали 45,9 тысячи жителей. Напомним, Шипулин выдвигался от партии «Единая Россия».
На втором месте — кандидат от «Справедливой России» Алексей Коровин, он получил 24,03% голосов, на третьем месте — Габбас Даутов от КПРФ — 13,8% голосов.
В целом эксперты отмечали, что явка на выборах 8 сентября в этом году была довольно низкая.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей