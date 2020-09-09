Полпред президента РФ занялся делом об отнятых у свердловчанки детях

Полпред президента РФ занялся делом об отнятых у свердловчанки детях

Сегодня, 19:17ПолитикаPhoto: 1Mediainvest.ru
Полномочный представитель президента РФ Николай Цуканов поручил внимательно изучить ситуацию с изъятием детей у екатеринбурженки из-за беспорядка в квартире, собщается на официальном сайте полпреда.

Разобраться в деле Айши Репняковой предстоит главному федеральному инспектору по Свердловской области Андрею Руцинскому.

Полпред отметил, что согласно докладу ГФУ, Айша воспитывает детей на зарплату почтальона. Информации о применении насилия в семье или об алкоголизме не было, дети получали всё необходимое.

Внимательно ознакомьтесь с основаниями, которые указаны в деле. Забирать детей — это крайняя мера. Чтобы принять такое решения сначала необходимо попытаться помочь сохранить семью и оставить детей с родителями, говорит Николай Цуканов.

Полпред по телефону попросил руководителя ФГУП «Почта России» оказать необходимое содействие, оказавшейся в трудной жизненной ситуации матери.

Напомним, у Айши Репняковой забрали сына и дочь и поместили в детский дом. Причиной послужил беспорядок в квартире и отсутствие ремонта.

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