Полпред президента РФ занялся делом об отнятых у свердловчанки детях

Полномочный представитель президента РФ Николай Цуканов поручил внимательно изучить ситуацию с изъятием детей у екатеринбурженки из-за беспорядка в квартире, собщается на официальном сайте полпреда.

Разобраться в деле Айши Репняковой предстоит главному федеральному инспектору по Свердловской области Андрею Руцинскому. Полпред отметил, что согласно докладу ГФУ, Айша воспитывает детей на зарплату почтальона. Информации о применении насилия в семье или об алкоголизме не было, дети получали всё необходимое. Внимательно ознакомьтесь с основаниями, которые указаны в деле. Забирать детей — это крайняя мера. Чтобы принять такое решения сначала необходимо попытаться помочь сохранить семью и оставить детей с родителями, говорит Николай Цуканов. Полпред по телефону попросил руководителя ФГУП «Почта России» оказать необходимое содействие, оказавшейся в трудной жизненной ситуации матери. Напомним, у Айши Репняковой забрали сына и дочь и поместили в детский дом. Причиной послужил беспорядок в квартире и отсутствие ремонта. В Екатеринбурге у матери забрали детей за кавардак в квартире

