Партия пенсионеров выступила за введение бесплатной стоматологической страховки

Прежде всего необходимо сделать бесплатной стоматологию для людей пожилого возраста, для детей, а впоследствии и для других граждан. Председатель центрального совета Партии пенсионеров Владимир Бураков высказался по этому поводу так: «Мы давно занимаемся проблемами здравоохранения и уверены, что оно непосредственно влияет на национальную безопасность нашей страны. И не зря на сегодняшний день в федеральном списке Партии пенсионеров 33 профессиональных медика. Мы максимально используем их опыт и знания при создании программных предложений». Он считает, что система здравоохранения не готова к качественному лечению россиян. Каждый год количество болезней увеличивается на 1%, а это 1,4 миллиона человек. По сравнению с 2020 годом количество умерших возросло на 200 тысяч человек. А 14% зданий больниц и поликлиник не соответствует нормативам, пишет сайт novostivolgograda.ru.
Партия пенсионеров создала новые предложения, в которых она рассказывает, как улучшить медицину в стране.
В частности, была затронута тема стоматологической помощи. Бураков говорит, что сегодня большинство людей не имеет возможности выделить деньги на лечение своих зубов. Около 60% наших соотечественников, удаливших зубы, не могут позволить себе вставить имплант или зубной протез.
Эрик Праздников, сторонник Партии пенсионеров, хирург-онколог и заслуженный врач страны, отметил, что в развитых странах, например в Финляндии, уже практикуется стоматологическая страховка. Благодаря ей у населения не возникает проблем с зубами. Данная система доказала свою эффективную работу.
Как говорит Праздников, по данным стоматологических исследований, стало понятно, что 40% граждан имеют только половину зубов. Полностью беззубые люди составили 14%. Всего лишь 10% людей проходят регулярный стоматологический осмотр, а 90% граждан не имеют финансовой возможности пройти стоматологическое лечение.
Праздников отметил, что в нашей стране люди должны не прятать улыбку, им просто необходимы здоровые и красивые зубы. Государство и парламентарии должны в этом помочь.