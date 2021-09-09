Партия пенсионеров выступила за введение бесплатной стоматологической страховки

Прежде всего необходимо сделать бесплатной стоматологию для людей пожилого возраста, для детей, а впоследствии и для других граждан. Председатель центрального совета Партии пенсионеров Владимир Бураков высказался по этому поводу так: «Мы давно занимаемся проблемами здравоохранения и уверены, что оно непосредственно влияет на национальную безопасность нашей страны. И не зря на сегодняшний день в федеральном списке Партии пенсионеров 33 профессиональных медика. Мы максимально используем их опыт и знания при создании программных предложений». Он считает, что система здравоохранения не готова к качественному лечению россиян. Каждый год количество болезней увеличивается на 1%, а это 1,4 миллиона человек. По сравнению с 2020 годом количество умерших возросло на 200 тысяч человек. А 14% зданий больниц и поликлиник не соответствует нормативам, пишет сайт novostivolgograda.ru.