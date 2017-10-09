Александр Бурков назначен врио губернатора Омской области

Губернатор Омской области Виктор Назаров, который возглавлял регион с 2012 года, покинул пост по собственному желанию. 9 октября Владимир Путин освободил Назарова от исполняемой должности. В этот же день глава государства провёл рабочую встречу с Александром Бурковым, на которой сообщил ему о назначении в качестве врио губернатора Омской области.



Как сообщают «РИА Новости», Александр Бурков окончил Уральский государственный политехнический институт, баллотировался на пост губернатора Свердловской области в 1999 году и занял второе место. Ныне занимает посты председателя Свердловского регионального отделения партии «Справедливая Россия» и первого заместителя председателя этой партии.



По информации из администрации президента журналистам стало известно, что отстранение от должности Виктора Назарова сделано для повышения управляемости в стране. С 25 сентября ожидаются увольнения десятка руководителей регионов. Первым в отставку ушёл глава Самарской области Николай Меркушкин, затем о своём решении покинуть пост заявил губернатор Красноярского края Виктор Толоконский.