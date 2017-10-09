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Новости Нижнего Тагила

Александр Бурков назначен врио губернатора Омской области

9 октября 2017, 23:05Добавить новость
политика,Путин,Свердловская область,чиновники,Александр Бурков,губернатор,омская область,отставка
Череда отставок глав регионов продолжается. Сегодня президент Владимир Путин освободил от занимаемой должности губернатора Омской области. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Александр Бурков.

Губернатор Омской области Виктор Назаров, который возглавлял регион с 2012 года, покинул пост по собственному желанию. 9 октября Владимир Путин освободил Назарова от исполняемой должности. В этот же день глава государства провёл рабочую встречу с Александром Бурковым, на которой сообщил ему о назначении в качестве врио губернатора Омской области.

Как сообщают «РИА Новости», Александр Бурков окончил Уральский государственный политехнический институт, баллотировался на пост губернатора Свердловской области в 1999 году и занял второе место. Ныне занимает посты председателя Свердловского регионального отделения партии «Справедливая Россия» и первого заместителя председателя этой партии.

По информации из администрации президента журналистам стало известно, что отстранение от должности Виктора Назарова сделано для повышения управляемости в стране. С 25 сентября ожидаются увольнения десятка руководителей регионов. Первым в отставку ушёл глава Самарской области Николай Меркушкин, затем о своём решении покинуть пост заявил губернатор Красноярского края Виктор Толоконский.

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