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Депутаты Екатеринбурга не смогли договориться о составе профильных комиссий
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Депутаты Екатеринбурга не смогли договориться о составе профильных комиссий

Сегодня, 14:30ПолитикаФото: Znak.com
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