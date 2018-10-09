Депутаты Екатеринбурга не смогли договориться о составе профильных комиссий

В ходе обсуждения состава профильных комиссий было принято решений о создании постоянных комиссий, кроме того максимальная численность их состава была снята. Народные избранники установили порог – не менее четырех депутатов должно быть в составе одной профильной комиссии.

Однако возникла сложность с распределением составов. Комиссии по муниципальной собственности, по экономической политике и безопасности жизнедеятельности не набрали минимальный состав.

В результате голосования за измененные составы комиссий не были набраны необходимые 19 голосов, поэтому решение осталось непринятым.