Депутаты Екатеринбурга не смогли договориться о составе профильных комиссий
Второе заседание гордумы Екатеринбурга было закрыто из-за неполного состава трех профильных комиссий.
В ходе обсуждения состава профильных комиссий было принято решений о создании постоянных комиссий, кроме того максимальная численность их состава была снята. Народные избранники установили порог – не менее четырех депутатов должно быть в составе одной профильной комиссии.
Однако возникла сложность с распределением составов. Комиссии по муниципальной собственности, по экономической политике и безопасности жизнедеятельности не набрали минимальный состав.
В результате голосования за измененные составы комиссий не были набраны необходимые 19 голосов, поэтому решение осталось непринятым.
Председатель городской думы Екатеринбурга Игорь Володин закрыл заседание. Теперь депутатам предстоит провести дополнительные консультации внутри фракций и между ними. Информация о следующем заседании гордумы неизвестна, информирует Znak.com.