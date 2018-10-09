Вопросы ЖКХ и отчетность: чего лишатся администрации пригорода Нижнего Тагила?

Ранее стало известно, что пригородные территориальные администрации нескольких населенных пунктов Нижнего Тагила будут ликвидированы как юридическое лицо. Изменения коснутся МКУ «Территориальная администрация поселка Уралец», МКУ «Висимо-Уткинская территориальная администрация», МКУ «Чащинская территориальная администрация», МКУ «Серебрянская территориальная администрация», МКУ «Усть-Уткинская территориальная администрация».

9 октября специалисты сообщили, что к серьезным структурным изменениям это не приведет.

Сами администрации никуда не денутся. Происходит ликвидация их как юридического лица, просто они не будут МКУ, как сейчас,пояснила редакции глава территориального управления администрации Нижнего Тагила Лидия Панникова.

Правопреемником территориальных администраций станет администрация Нижнего Тагила. Изменения призваны упростить работу территориальных администраций.

Это упрощает их работу, снимет с них ряд обязанностей, ранее на них возложенных. В частности, различного рода отчетности, взаимодействие с налоговыми органами, заключение договорных обязательств,отметила глава территориального управления.