В Нижнем Тагиле сменился начальник контрольно-ревизионного управления администрации
Сегодня, 09:23ПолитикаФото: tagilcity.ru
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Начальник контрольно-ревизионного управления администрации Нижнего Тагила Максим Малахов написал заявление об увольнении. Как Малахов сообщил TagilCity.ru, он сделал это по собственному желанию, но ни о причинах увольнения, ни о дальнейших планах не рассказал. По его словам, увольнение состоялось накануне, 8 октября.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Осовободившуюся должность на правах исполняющего обязанности занял заместитель Малахова Дмитрий Самохвалов, сообщили TagilCity.ru в городской администрации. Причины увольнения Максима Малахова в мэрии также раскрывать не стали.
Напомним, на должности начальника контрольно-ревизионного управления администрации Нижнего Тагила Максим Малахов проработал с 2013 года.
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