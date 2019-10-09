Минюст РФ включил фонд Навального в реестр иностранных агентов

Детали проверки пока не раскрываются. Если НКО признана иностранным агентом, то такой статус накладывает на неё больше обязательств. Например, она чаще отчитывается Минюсту, на сайте и на всех материалах должна стоять маркировка «иностранный агент». В случае невыполнения НКО может быть оштрафована.