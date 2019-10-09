Минюст РФ включил фонд Навального в реестр иностранных агентов
Сегодня, 16:13ПолитикаФото: инстаграм Алексея Навального
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Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального включён Министерством юстиции РФ с реестр некоммерческих организаций, которые несут функции иностранного агента, сообщают «Ведомости».
Как говорится в сообщении ведомства, факт соответствия фонда Навального признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе контроля за его деятельностью, которое осуществляло главное управление Минюста.
Детали проверки пока не раскрываются. Если НКО признана иностранным агентом, то такой статус накладывает на неё больше обязательств. Например, она чаще отчитывается Минюсту, на сайте и на всех материалах должна стоять маркировка «иностранный агент». В случае невыполнения НКО может быть оштрафована.
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