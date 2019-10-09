Медведев отчитался перед Путиным о модернизации системы здравоохранения России

Правительство планировало уже к 1–2 октября приготовить предложения по улучшению ситуации в сфере здравоохранения, в частности, главными задачами является оплата труда, а также кадровый вопрос.

По мнению Путина, было бы правильно рассматривать поликлиники и больницы в городах, как часть большого национального проекта. На этом уровне выстраивать работу надо в первую очередь, потому что большинство граждан обращаются за помощью именно туда.

Медведев, в свою очередь, заявил, что уже подготовлена программа модернизации и подписано соответствующее постановление. Согласно ему, сначала будет проведена инвентаризация объектов здравоохранения, а после нее начнется пересмотр их схем. После проведения всех проверок будет принято решение строить новые больницы или модернизировать и реконструировать старые.

В регионах к 1 июля 2020 года должны быть утверждены программы модернизации поликлиник и больниц, а государство — обеспечить их достаточной финансовой поддержкой.

Изменения коснутся и системы оплаты труда медицинского персонала. Планируется подготовить новые решения, которые позволят получать зарплату выше, что сделает привлекательной работу в государственных учреждениях.

Все решения в рамках постановления с сегодняшнего дня начинают действовать.

Путин отметил, что между государственным и муниципальным уровнем постоянно происходят сложности во взаимодействии. Это связано с тем, что правительство страны и сами регионы не слишком много внимания уделяют муниципалитетам. Он поручил Медведеву исправить ситуацию и наладить эффективную работу между всеми уровнями власти.

В августе в Нижнем Тагиле разразился скандал с массовым увольнением хирургов сразу из двух больниц. Он достиг федеральных масштабов. В результате все больницы города были проверены Минзравом и прокуратурой. В ходе проверки было выявлено отсутствие кадровой политики в здравоохранении по всей области.