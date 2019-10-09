Регионы УрФО заканчивают ликвидацию «Корпорации развития»

Регионы, те которые учреждали «Корпорацию», завершают процесс ликвидации. Полпредство не вмешивается в эту историю. Свою работу в части обращения внимания правоохранительных органов мы завершили,рассказал Цуканов.

По мнению полпреда, идея кооперации регионов хорошая, но «Корпорация Развития» дискредитировала ее, так как «большое количество средств куда-то бесследно исчезло». Сейчас в полпредстве разрабатывают новую идею кооперации регионов Урала.

Сейчас наши задачи — подумать, в каком виде можно расширить сотрудничество, взаимоотношения. Чтобы решать вопросы глобальные, как правило, транспортной инфраструктуры, логистики, энергетики. То есть вещей, которые помогут регионам развивать экономику. Какая это будет форма — будем обсуждать. Все должно исходить от регионов,считает полпред.