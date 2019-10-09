В Екатеринбурге до 2035 года хотят похоронить 300 тысяч человек

На периферии Екатеринбурга расширят два существующих кладбища и разместят три новых - в Истокском, Сысертском, Шабровском районах, в поселке Садовый и на Широкой Речке. Такое решение чиновники объясняют тем, что из 27 городских кладбищ в 25 из них уже нет места для захоронений.