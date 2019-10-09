В Екатеринбурге до 2035 года хотят похоронить 300 тысяч человек
Сегодня, 17:24ПолитикаФото: Медиахолдинг 1Mi
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По проекту генерального плана Екатеринбурга до 2035 года на окраинах города появятся пять кладбищ общей площадью 107 гектаров, пишет портал 66.ру.
Сюжеты: Екатеринбург
На периферии Екатеринбурга расширят два существующих кладбища и разместят три новых - в Истокском, Сысертском, Шабровском районах, в поселке Садовый и на Широкой Речке. Такое решение чиновники объясняют тем, что из 27 городских кладбищ в 25 из них уже нет места для захоронений.
По демографическому расчёту до 2035 года в Екатеринбурге умрут примерно 300 тысяч человек. Исходя из этого, по мнению мэрии, город нуждается в расширении кладбищ.
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