В ЗАТО Свободный выделили 13 миллионов рублей на обновление бордюров и тротуаров
Сегодня, 12:01ПолитикаФото: Официальный сайт ЗАТО Свободный
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Сегодня, 9 октября, ФГУП «Главное военно-строительное управление № 8» на сайте госзакупок разместило объявление на поставку бетонных изделий в ЗАТО Свободный.
Сюжеты: Эксклюзив
В ЗАТО Свободный закупят бордюрные камни и тротуарную плитку на 13,3 миллионов рублей. Приём заявок закончится 16 октября. Заказчиком выступает ФГУП «Главное военно-строительное управление № 8», расположенное в Ижевске.
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