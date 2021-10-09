26 жителей Оренбургской области скончались от контрафактного спиртного

26 жителей Оренбургской области скончались от контрафактного спиртного
26 жителей Оренбургской области скончались от контрафактного спиртного
Сегодня, 17:17ПолитикаФото: 1MediaInvest
Количество погибших от отравления суррогатным алкоголем в Оренбуржье продолжает расти. На 9 октября контрафактное спиртное унесло жизни уже 26 человек.

Среди умерших — жители Орска, Адамовского, Домабровского и Ясненского районов Оренбургской области. Несколько оренбуржцев находятся в больницах, часть из них подключена к аппаратам ИВЛ, сообщает 56orb.ru.

Расследованием шести уголовных дел по факту реализации контрафактного спиртного в регионе объединили в одно производство. Центральный аппарат СК РФ взял ситуацию под контроль. Троим из шести подозреваемых по делу в субботу, 9 октября, будет избрана мера пресечения.

В настоящий момент в регионе развернут оперштаб медиков, бригады скорой помощи и вертолеты санавиации в круглосуточном режиме готовы для экстренной эвакуации пострадавших.

Напомним, в торговых точках и кафе на Вагонке в Нижнем Тагиле в апреле полицейские изъяли контрафактные алкоголь и сигареты.

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