Низкие ставки и госпрограммы: почему в Свердловской области берут автокредиты?

С чем связана положительная динамика роста автокредитования в регионе? Разбираемся вместе с экспертами.

Господдержка и госпрограммы В России действуют несколько госпрограмм, позволяющих приобретать автомобили по льготной стоимости и на специальных условиях. Программы льготных автокредитов работали и раньше, но только для кредитных договоров, которые заключены до конца 2017 года. Теперь они продлены до 2020 года.

По программе льготного автокредитования государство субсидирует часть стоимости автомобиля, прибавляя эту сумму к первоначальному взносу. Господдержка действует только для автокредитов на автомобили российской сборки. Это могут быть и иностранные модели, но собраны должны они быть на заводе на территории России,рассказала главный специалист общественных связей «Россельхозбанка» Марина Чиркова.

Одна их таких программ - «Первый автомобиль». Разработана она специально для тех, кто приобретает автомобиль впервые.

Наше государство заключило договор с Минпромторг. В рамках этой программы отмечался рост продаж автомобилей многих брендов,рассказала редакции TagilCity.ru маркетолог «Асмото-Тагил» Наталья.

Вторая программа – «Семейный автомобиль». И третья программа в рамках льготного кредитования разработана для фермеров и предпринимателей, ориентирована на автомобили категорий «В», «С», «D» и «Прицеп».

Банки и производители: взаимодействие На повышение спроса на автокредиты также влияет появление выгодных предложений, разработанных производителями автомобилей совместно с банками. Благодаря таким соглашениям достигаются льготные условия для оформления кредитов на определенные марки автомобилей.

Тут действует завод производитель. Он заключает договор с определенным перечнем банков, что банки могут предоставить автокредиты по сниженным ставкам для официальных дилеров. У нас это программа «Лада-Финанс», у «Форда» - «Форд-Финанс» и т.д. Это собственные кредитные программы по сниженным ставкам,пояснила маркетолог «Асмото-Тагил» Наталья.

Лояльность банков и низкие кредитные ставки Помимо кредитования в рамках соглашений с дилерами и в рамках госпрограмм, банки сами ищут способы привлечь клиентов. Так, во многих банках ежегодно разрабатываются новые продукты в рамках автокредитования. Именно с повышением лояльности банков можно связать рост спроса на автокредиты.

В частности, гражданин имеет право сравнить, выбрать более интересное предложение. В первую очередь при оформлении кредита клиента банка интересует размер ежемесячного платежа и размер переплаты. Толчком к оформлению кредитов на покупку машины в 2018 году могли стать рекордно низкие ставки по кредитам.

Сегодня ставки на потребительские кредиты находятся на рекордно низком уровне. Банк России в сентябре 2018 года повысил ключевую ставку и, по нашим прогнозам, в среднесрочной перспективе стоит ожидать еще одного повышения. Эти действия регулятора скажутся на рыночных ставках на кредитные продукты банков и способны увеличить инфляцию. В таких условиях логичнее использовать момент и, если есть необходимость, взять дешевый кредит и купить автомобиль, чем, очевидно, многие и воспользовались,полагает пресс-секретарь банка «Открытие» в УрФО Сергей Антонов.

Основной фактор роста – автокредитование стало доступнее. Это произошло за счет снижения процентных ставок на рынке до комфортных значений, минимальных за последние годы. С помощью автокредита вновь стало проще решить вопрос с покупкой автомобиля. Также этому способствовали многочисленные специальные акции банков,сообщает пресс-служба ВТБ.

Некоторые банки предлагают потребителям продукты не только для покупки новых автомобилей, но и покупки авто с пробегом.

Все большую популярность приобретают кредиты с отложенным платежом, благодаря которым существенно снижаются ежемесячные выплаты. Активно развивается кредитование рынка автомобилей с пробегом. В Русфинанс Банке, например, были запущены новые тарифы с пониженными процентными ставками на покупку подержанных автомобилей,отметил Родин Кочетов - пресс-секретарь «Русфинанс банка».

Рос цен или финансовая уверенность? Еще одним тотализатором к покупке автомобиля в кредит могло стать улучшение финансового благосостояния свердловчан, рост зарплат и возможность найти постоянную работу.

Сейчас люди стали в покупке автомобилей делать акцент на комфорт и безопасность. Если пару лет назад были готовы брать почти голый автомобиль, то сейчас стали интересоваться комплектацией. Люди стали ощущать финансовую стабильность и уже готовы рассчитывать на несколько лет вперед и без опасений на несколько лет взять машину в кредит, но машину безопасную и комфортную,считает Иван – автоэксперт из Нижнего Тагила.

Однако в этом плане мнения экспертов разнятся. И, как еще одну причину роста спроса на автокредитование, эксперты называют рост цен на импортные автомобили.