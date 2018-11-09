Вместо Глацких: Цуканов нашёл кандидата на пост главы свердловского департамента

Вместо отстранённой от должности на период проверки Ольги Глацких полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов готов предложить кандидатуру 27-летнего советника аппарата полпреда президента РФ и секретаря окружного совета по молодёжной политике Сергея Конева. Информация об этом стала известна URA.RU .

Сергей Конев зарекомендовал себя, организовав успешное первое заседание совета во второй половине сентября. По словам самого Конева, на сегодняшний день он занимается поручениями полпреда президента.

Ольга Глацких была отстранена от должности директора свердловского департамента после высказывания о том, что государство «никому в принципе ничего не должно», а также что родителей молодёжи «никто рожать не просил». Кроме того, 8 ноября на конференции свердловского регионального отделения партии «Единая Россия» Ольга Глацких была выведена из политсовета регионального отделения партии.