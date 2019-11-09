В России тарифы на вывоз мусора будут считать по-новому

В России поменяются правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Соответствующее постановление правительства размещено на официальном портале правовой информации.
Согласно ему, из критериев, которые учитываются при определении тарифов, будут исключены налог на прибыль и плата за негативное воздействие на окружающую среду.
Кроме того, изменения коснутся расчета затрат на амортизацию основных средств и нематериальных активов. Теперь они будут определяться в соответствии с максимальным сроком их использования. Те объекты, что построены за счет государства, учитываться не будут.
По словам замглавы Федеральной антимонопольной службы Виталия Королева, такой подход позволит уменьшить нагрузку на потребителей и улучшить качество тарифного регулирования.
Экологический оператор, в свою очередь, считает, что новое постановление снизит рентабельность компаний, которые работают в отрасли обращения с отходами.
Кроме того, нововведения лишат отрасль инвестиций, потому что документ не учитывает затраты предприятий на ремонт контейнеров и контроль качества.
По мнению экспертов, постановление не будет стимулировать операторов к введению раздельного сбора отходов, потому что без вторичной переработки мусора тариф получается выше.