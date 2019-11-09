В России тарифы на вывоз мусора будут считать по-новому

Согласно ему, из критериев, которые учитываются при определении тарифов, будут исключены налог на прибыль и плата за негативное воздействие на окружающую среду.

Кроме того, изменения коснутся расчета затрат на амортизацию основных средств и нематериальных активов. Теперь они будут определяться в соответствии с максимальным сроком их использования. Те объекты, что построены за счет государства, учитываться не будут.

По словам замглавы Федеральной антимонопольной службы Виталия Королева, такой подход позволит уменьшить нагрузку на потребителей и улучшить качество тарифного регулирования.

Экологический оператор, в свою очередь, считает, что новое постановление снизит рентабельность компаний, которые работают в отрасли обращения с отходами.

Кроме того, нововведения лишат отрасль инвестиций, потому что документ не учитывает затраты предприятий на ремонт контейнеров и контроль качества.