Новый полпред УрФО Якушев рассказал о своих планах на новом посту

По словам Якушева, первоочередной задачей на новом посту для него будет работа с коронавирусом.
Предстоит серьезная и большая работа. Главная задача — решение «ковидных» вопросов. Ситуация в этом направлении в регионах непростая. Из-за пандемии экономическая обстановка ухудшилась, доходы в субъектах снизились. Нам предстоит выработать понятные решения совместно с губернаторами, рассказал чиновник.
Якушев поблагодарил Владимира Путина за оказанное ему доверие и отметил, что хорошо знаком с проблемами регионов УрФО.
Напомним, президент России Владимир Путин отправил в отставку полпреда УрФО Николая Цуканова. На его должность назначен Владимир Якушев, занимавший пост министра строительства и ЖКХ.