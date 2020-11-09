Новый полпред УрФО Якушев рассказал о своих планах на новом посту

Предстоит серьезная и большая работа. Главная задача — решение «ковидных» вопросов. Ситуация в этом направлении в регионах непростая. Из-за пандемии экономическая обстановка ухудшилась, доходы в субъектах снизились. Нам предстоит выработать понятные решения совместно с губернаторами, рассказал чиновник.