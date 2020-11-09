Новый полпред УрФО Якушев рассказал о своих планах на новом посту

Новый полпред УрФО Якушев рассказал о своих планах на новом посту

Сегодня, 16:52ПолитикаPhoto: Официальный сайт полномочного представителя Президента России в Уральском федеральном округеВладимир Якушев
Новый полпред президента Владимира Путина в УрФО Владимир Якушев рассказал, какими вопросами он займется в первую очередь, пишет РБК.

По словам Якушева, первоочередной задачей на новом посту для него будет работа с коронавирусом.

Предстоит серьезная и большая работа. Главная задача — решение «ковидных» вопросов. Ситуация в этом направлении в регионах непростая. Из-за пандемии экономическая обстановка ухудшилась, доходы в субъектах снизились. Нам предстоит выработать понятные решения совместно с губернаторами, рассказал чиновник.

Якушев поблагодарил Владимира Путина за оказанное ему доверие и отметил, что хорошо знаком с проблемами регионов УрФО.

Напомним, президент России Владимир Путин отправил в отставку полпреда УрФО Николая Цуканова. На его должность назначен Владимир Якушев, занимавший пост министра строительства и ЖКХ.

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