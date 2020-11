Новый полпред УрФО Якушев рассказал о своих планах на новом посту

Новый полпред президента Владимира Путина в УрФО Владимир Якушев рассказал, какими вопросами он займется в первую очередь, пишет РБК.

По словам Якушева, первоочередной задачей на новом посту для него будет работа с коронавирусом. Предстоит серьезная и большая работа. Главная задача — решение «ковидных» вопросов. Ситуация в этом направлении в регионах непростая. Из-за пандемии экономическая обстановка ухудшилась, доходы в субъектах снизились. Нам предстоит выработать понятные решения совместно с губернаторами, рассказал чиновник. Якушев поблагодарил Владимира Путина за оказанное ему доверие и отметил, что хорошо знаком с проблемами регионов УрФО. Напомним, президент России Владимир Путин отправил в отставку полпреда УрФО Николая Цуканова. На его должность назначен Владимир Якушев, занимавший пост министра строительства и ЖКХ.

