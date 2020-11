Штаб Джо Байдена направил запрос о признании его президентом США

Сотрудники штаба Джозефа Байдена направили запрос в Управление общих служб США о признании его избранным президентом, пишут «РИА Новости».

Штабные работники ссылаются на проведенную независимую экспертизу, которая подтвердила победу демократа. От того, выполнит ли федеральное правительство волю федерального народа или нет, зависит национальная безопасность и интересы США в экономике, говорится в документе. По закону США, новый глава государства должен вступить в должность 20 января 2021 года. Напомним, сообщения о победе Байдена на выборах начали появляться в американских СМИ вчера. По разным данным он победил с количеством набранных голосов от 273 до 290. Сам он выступил в родном штате Делавэр с обращением, где и сам заявил о победе и поблагодарил избирателей. СМИ: Джо Байден победил на выборах в США

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter