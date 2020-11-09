Штаб Джо Байдена направил запрос о признании его президентом США

Напомним, сообщения о победе Байдена на выборах начали появляться в американских СМИ вчера. По разным данным он победил с количеством набранных голосов от 273 до 290. Сам он выступил в родном штате Делавэр с обращением, где и сам заявил о победе и поблагодарил избирателей.