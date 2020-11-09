Штаб Джо Байдена направил запрос о признании его президентом США

Штабные работники ссылаются на проведенную независимую экспертизу, которая подтвердила победу демократа.
От того, выполнит ли федеральное правительство волю федерального народа или нет, зависит национальная безопасность и интересы США в экономике, говорится в документе.
По закону США, новый глава государства должен вступить в должность 20 января 2021 года.
Напомним, сообщения о победе Байдена на выборах начали появляться в американских СМИ вчера. По разным данным он победил с количеством набранных голосов от 273 до 290. Сам он выступил в родном штате Делавэр с обращением, где и сам заявил о победе и поблагодарил избирателей.