Медведев изменил порядок регистрации партий

Принятый закон обязывает региональные отделения политических партийпредоставлять информацию о своей численности, структурныхподразделениях, не наделенных правами юридического лица, но обладающихправом принимать участие в выборах и референдумах, и другую подобнуюинформацию в территориальные органы российского Минюста.

Сейчассведения о числе членов партии в каждом из региональных отделенийи о ее структурных подразделениях предоставляют центральные органыпартии.

Закон также определяет порядок и сроки направленияМинюстом в Федеральную налоговую службу сведений о партии, ее отделенияхили структурных подразделениях, когда эти сведения изменяются.

Длягосударственной регистрации политической партии в федеральный органисполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций в сферерегистрации политических партий, представляются три экземпляра уставаполитической партии, два из которых должны быть сброшюрованы,пронумерованы и заверены уполномоченными лицами политической партии(в настоящее время представляются два экземпляра устава) говоритсяв сообщении.

Один экземпляр остается в Минюсте, второй поступает в налоговую службу, а третий остается у партии.

Сейчасустав партии подается в Минюст в двух экземплярах, а для другихдокументов, подаваемых для регистрации партии, количество экземпляровне оговорено. Поправка о трех экземплярах приводит закон о политпартияхв соответствие с аналогичными требованиями законов «Об общественныхобъединениях» и «О некоммерческих организациях», говоритсяв сопроводительных документах.

Закон также пополняет переченьдокументов, необходимых для регистрации регионального отделения партии.Сейчас для этого нужно предоставить копию решения съезда партиио создании региональных отделений, копию документа о госрегистрациипартии, копии устава и программы партии, копию протокола конференциирегионального отделения, квитанцию об уплате госпошлины, сведенийоб адресе руководящего органа регионального отделения партии, а такжесписка членов этого регионального отделения.

Теперь длярегистрации регионального отделения в обязательном порядке должно бытьнаписано еще и соответствующее заявление от имени партии. Раньше такоезаявление не предусматривалось законодательством, но, как правило,представлялось региональным отделением.