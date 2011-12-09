Путин считает массовые акции протеста в стране возможными проделками зарубежных подстрекателей

Но при этом Путин всех: и оппозицию, и правоохранительные органы, призывает действовать в рамках закона.

Но если кто-то нарушает закон, органы власти и правопорядка должны потребовать исполнения закона всеми законными средствами заявил председатель правительства.

При этом премьер рассказал, что большинство российских граждан не хотят развития беспорядков и радикальных настроений. Поэтому правоохранительные органы должны действовать в отношении наведения порядка в соответствии с Конституцией Российской Федерации.