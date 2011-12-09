Путин считает массовые акции протеста в стране возможными проделками зарубежных подстрекателей
9 декабря 2011, 13:16Политика
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Владимир Путин считает, что некоторые организаторы митингов и акций протеста, прошедших в ближайшее время в Москве и по всей стране, пытаются направить Россию по сценарию «цветных революций» на Украине и в Киргизии.
Но при этом Путин всех: и оппозицию, и правоохранительные органы, призывает действовать в рамках закона.
Но если кто-то нарушает закон, органы власти и правопорядка должны потребовать исполнения закона всеми законными средствами заявил председатель правительства.
При этом премьер рассказал, что большинство российских граждан не хотят развития беспорядков и радикальных настроений. Поэтому правоохранительные органы должны действовать в отношении наведения порядка в соответствии с Конституцией Российской Федерации.
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