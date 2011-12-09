В администрации Нижнего Тагила заговорили о коррупции

Как сообщил TagilCity.ru заместитель председателя Совета Валерий Миненко,на заседании были рассмотрены вопросы противодействия коррупции приразмещении муниципального заказа.

В частности, переход на систему проведения аукционов в электроннойформе, который может стать эффективной мерой в борьбе с использованиемдолжностными лицами доверенных им прав и властных возможностей в целяхличного обогащения. С апреля 2011 года по настоящее время управлениеммуниципального заказа мэрии были размещены 1.632 заказа, и 741 из нихуже в виде электронных аукционов, сообщает ИА Regnum.

Также на заседании был рассмотрен вопрос организации деятельности поразработке и принятию правовых актов, направленных на противодействиекоррупции, при осуществлении функций по предоставлению земельныхучастков, расположенных на территории Нижнего Тагила, в собственностьили в аренду.

В конце декабря пройдет итоговое заседание, на котором планируется обозначить результаты работы Совета в 2011 году.

В Нижнем Тагиле во всех государственных органах созданы комиссии пособлюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих,однако уровень коррупции в городе остается на прежнем уровне, поделился сTagilСity.ru Валерий Миненко.

Сообщить о фактах коррупции муниципальных служащихАдминистрации Нижнего Тагила можно в Интернет-приемной на официальном сайте. Вобращении необходимо указывать Ф.И.О., адрес и по возможности контактныйтелефон. Обращения тагильчан о коррупционных правонарушенияхпринимаются также по электронной почте kadr@ntagil.org и по «телефонудоверия» 41-21-65.

Совет при Главе города Нижний Тагил по противодействию коррупции создан в2009 году на основании Постановления Администрации Нижний Тагил. В егосостав входят чиновники, представители ФСБ и полиции, а такжеобщественной организации «Комитет - город без коррупции».