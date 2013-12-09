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Тагильчане! Завтра все на публичные слушания по бюджету города
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильчане! Завтра все на публичные слушания по бюджету города

9 декабря 2013, 14:15Политика
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