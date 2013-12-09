Тагильчане! Завтра все на публичные слушания по бюджету города

Проблему с урезанием бюджета в Нижнем Тагиле обсуждает каждый второй, ведь это значит, что запланированный комплекс работ по преображению города может заглохнуть или будет выполнен совсем не в тех объемах, как хотелось бы. Напомним, слушания должны были пройти еще 5 дней назад, однако, Глава города перенес дату. После слушаний проект бюджета будет утверждать Городская Дума, а завтрашняя процедура поможет определить параметры бюджета.