Тагильчане! Завтра все на публичные слушания по бюджету города
9 декабря 2013, 14:15Политика
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Завтра, 10 декабря 2013 года с 14:00 до 17:00 в Общественно-политическом центре (проспект Ленина, 31, большой зал) пройдут публичные слушания по вопросу «О проекте бюджета города Нижний Тагил на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов».
Проблему с урезанием бюджета в Нижнем Тагиле обсуждает каждый второй, ведь это значит, что запланированный комплекс работ по преображению города может заглохнуть или будет выполнен совсем не в тех объемах, как хотелось бы. Напомним, слушания должны были пройти еще 5 дней назад, однако, Глава города перенес дату. После слушаний проект бюджета будет утверждать Городская Дума, а завтрашняя процедура поможет определить параметры бюджета.
Итак, регистрация участников слушаний начнется в 13:15, с собой необходимо взять паспорт. Акцентируем внимание, что прийти на слушания и включиться в дискуссию может любой житель города. Дополнительную информацию можно получить по телефону Администрации 42-16-41.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей