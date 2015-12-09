Главу Алапаевска оштрафовали за то, что он слишком долго разбирался с плохими дорогами

Алапаевская прокуратура оштрафовала главу города Станислава Шаньгина, который не смог в установленные законом сроки ответить на жалобу местной жительницы. Женщина обратилась в администрацию еще в августе, попросила решить вопрос с ремонтом дороги и тротуара на центральной улице Алапаевска. В ответ - тишина. Хотя градоначальник должен был ответить на заявление в течение 30 дней.

При этом, срок рассмотрения обращения не продлевался, уведомление о продлении срока рассмотрения заявителю не направлялось уточняют в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.