Жители Невьянска устроили пикет у резиденции губернатора

Сегодня днем жители Невьянска провели пикет напротив резиденции губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Активисты сразу нескольких общественных движений вышли на площадь Труда с плакатами и обвинили главу региона в бездействии на фоне скандалов с присваиванием дачных участков в поселке Калиново на берегу Таватуя и организацией вредного производства в окрестностях села Быньги, сообщает NDNews.ru.

С плакатами у участников пикета возникли проблемы. Как сообщает издание, через несколько минут после начала мероприятия к жителям Невьянска вышли представители департамента общественной безопасности и полиции и заставили их убрать, аргументируя это тем, что в заявке на митинг были указаны другие требования и лица.

Отметим, на плакатах, которые участникам пикета все же пришлось убрать, было написано «Областной суд! Останови калиновский земельный беспредел!», «Губернатор, подвел людей — уходи с поста», «Интересы людей или олигархов? Губернатор, выбор за тобой», «Золотой телец и его приспешники правят бал в Невьянском районе» и так далее.

Напомним, на днях недовольство свердловским губернатором выразили также жители Артемовского. Местные активисты потребовали у Евгения Куйвашева извинений за его слова об участниках митингов, среди которых, по выражению главы региона, только «те, кому делать нечего и кто сошел с ума».