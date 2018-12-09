Губернатор Свердловской области вошел в Высший совет «Единой России»

Губернатор Свердловской области Евгений Кувашев был избран в Высший совет партии «Единая Россия» на пленарном заседании. Высший совет состоит из 63 человек, которые определяют стратегию развития партии. Руководителем совета является Борис Грызлов.

По мнению секретаря единороссов Виктора Шептия, включение губернатора в состав совета свидетельствует о высокой оценке деятельности региональной партии, которая проявилась в процессе избирательной компании и реализации партийных проектов.

Я к обновлению отношусь хорошо – это всегда новый взгляд, взгляд под другим углом на решение тех или иных задач. Мы обязательно после съезда примем соответствующие организационные меры. Во-первых – чтобы быть в тренде, во-вторых – нам самим это необходимо, прокомментировал свое избрание Куйвашев.