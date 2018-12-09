Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Губернатор Свердловской области вошел в Высший совет «Единой России»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
2c810e4b1f72f88aabe3edf33a2c60be 900x

Губернатор Свердловской области вошел в Высший совет «Единой России»

Сегодня, 12:03ПолитикаФото: Официальный портал Екатеринбург.рф
Читайте
также
Сказка, старообрядцы и хищные города. Где провести выходные в Нижнем Тагиле?
Рейтинг предприятий АПК Свердловской области: 53 млрд выручки при нарушениях, штрафах
Хорошо ли летать в Нижнем Тагиле?
Читайте также
Cиндром профессионального эмоционального выгорания: как его предупредить
Сколько на самом деле стоит куриное мясо?
Кремль в курсе ситуации на рынке бензина