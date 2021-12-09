Депутаты утвердили новую систему выборов в гордуму Нижнего Тагила

Депутаты утвердили новую систему выборов в гордуму Нижнего Тагила
Депутаты утвердили новую систему выборов в гордуму Нижнего Тагила
Сегодня, 10:37ПолитикаФото: 1MI
Изменения в системе выборов депутатов городской думы приняли в Нижнем Тагиле. Теперь кандидаты могут выдвигаться только по одномандатным округам. Всего избирается 25 депутатов.

Общественные слушания по внесению поправок в Устав Нижнего Тагила прошли 15 ноября 2021 года. В ходе них были приняты все поправки, сообщил депутат Андрей Палатов в ходе внеочередного заседания гордумы.

Причиной таких решений, по словам Палатова, стали изменения в региональном и федеральном избирательном законодательстве.

В результате решение комиссии было поддержано депутатами.

Напомним, согласно новой схеме, выборы в городскую думу Нижнего Тагила будут проходить один раз в пять лет и только по одномандатным округам. На данный момент в думу входят 28 депутатов. Половина из них прошла по спискам.

В ходе последних выборов в гордуму Нижнего Тагила все места по одномандатным округам получила «Единая Россия». По спискам из них прошли девять человек. Двое депутатов прошли от «Справедливой России», еще двое от КПРФ и один от ЛДПР.

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