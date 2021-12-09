Новый пост займет заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков

Новый пост займет заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков
Новый пост займет заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков
Сегодня, 14:14ПолитикаФото: 1MI
Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков станет главой кинокомиссии региона. Постановление о ее создании подписал губернатор Евгений Куйвашев.

Заместителем Крекова станет региональный министр культуры Светлана Учайкина. В составе комиссии также будут культурологи, кинокритики, представители вузов и культурных учреждений, сообщает департамент информполитики региона.

На прошлой неделе прошло совещание, касающееся развития киноиндустрии в области. По мнению Евгения Куйвашева, такой формат «единого окна» позволит продвинуться в развитии отрасли и привлечь инвестиции.

О решении создать кинокомиссию стало известно 2 декабря. Она требуется для привлечения внимания для съемок на территории региона и помощи с организацией процесса.

Свердловская областьПавел Крековкино
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