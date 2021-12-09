Новый пост займет заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков

Заместителем Крекова станет региональный министр культуры Светлана Учайкина. В составе комиссии также будут культурологи, кинокритики, представители вузов и культурных учреждений, сообщает департамент информполитики региона.
На прошлой неделе прошло совещание, касающееся развития киноиндустрии в области. По мнению Евгения Куйвашева, такой формат «единого окна» позволит продвинуться в развитии отрасли и привлечь инвестиции.
О решении создать кинокомиссию стало известно 2 декабря. Она требуется для привлечения внимания для съемок на территории региона и помощи с организацией процесса.