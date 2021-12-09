Опубликован рейтинг влиятельных персон в Нижнем Тагиле от TagilCity.ru в 2021 году

Опубликован рейтинг влиятельных персон в Нижнем Тагиле от TagilCity.ru в 2021 году

Опубликован рейтинг влиятельных персон в Нижнем Тагиле от TagilCity.ru в 2021 году

Сегодня, 18:01
Политика
Александра Логинова
Фото: TagilCity.ru
В число самых влиятельных персон города вошли Владислав Пинаев, Ибрагим Абдулкадыров, Вячеслав Погудин, Денис Новоженов и Александр Потапов. В 2021 году в Нижнем Тагиле, по мнению экспертов TagilCity.ru, выросло влияние силовиков и представителей промышленности.

ТОП-3 самых влиятельных персон в Нижнем Тагиле

В 2021 году на первое место рейтинга эксперты поставили главу Нижнего Тагила Владислава Пинаева. Влияние главы города усилилось, считают опрошенные эксперты, в том числе за счёт развития инфраструктуры в городе. Также в этом году Нижний Тагил успешно провёл избирательную кампанию и без нареканий боролся с пандемией коронавируса.

Чуть меньше баллов набрал главный тагильский полицейский полковник Ибрагим Абдулкадыров, заняв в этом году второе место. Эксперты отмечают, что серебро в рейтинге влиятельности вместо золота в прошлом году не говорит о фактическом снижении влияния полковника.

Бронза в рейтинге достаётся депутату Законодательного собрания Вячеславу Погудину, который осенью 2021 года вновь защитил свой мандат. На третье место в рейтинге Погудин попал с ростом сразу на 14 позиций, вытеснив председателя гордумы Вадима Раудштейна — в 2021 году этому депутату удалось занять только 9 место.

Самые влиятельные чиновники Нижнего Тагила

Тройку чиновников-лидеров рейтинга возглавляет Владислав Пинаев, следом за ним самыми влиятельными чиновниками являются вице-мэр Вячеслав Горячкин (в общем рейтинге у него 7 место) и Валерий Суров, замглавы города по соцполитике (в общем рейтинге у него 11 место).

Из глав трех районов Нижнего Тагила эксперты высоко оценили позиции только Геннадия Мальцева и Александра Ревенко. При этом глава Ленинского района занял 21 место в рейтинге, у главы Дзержинского района — 30 место. Оба чиновника существенно нарастили позиции с прошлого года, поднявшись на 21 и 44 пункта соответственно. Денис Парамонов, возглавляющий администрацию Тагилстроевского района, не вошел в рейтинг 2021 года.

Лишь 15 из 27 депутатов городской Думы влияют на события в Нижнем Тагиле

Далеко не каждому тагильскому депутату удалось попасть в шорт-лист влиятельных людей. Представители городской Думы в рейтинге смогли получить лишь 15 мест, при этом все депутаты в сотне — мужчины. Слабые позиции остальных 12 депутатов, которые не набрали нужное число баллов от экспертов редакции, собеседники TagilCity.ru связывают в том числе с невысокой медийной активностью.

Только 17% участников рейтинга — женщины

Всего в сотне самых влиятельных деятелей в Нижнем Тагиле оказалось только 17 женщин. Эксперты считают это закономерным для моногорода, где большая часть влиятельных людей связана с промышленностью и силовыми структурами. Однако две женщины — Мария Дронова и Наталья Саввина — не только вошли в число влиятельных, но и попали в десятку лидеров рейтинга по мнению экспертов проекта.

Промышленные предприятия усиливают влияние в Нижнем Тагиле

В 2021 году эксперты дали более высокие оценки представителям промышленности: выборы в Госдуму и Законодательное собрание увеличили медийность топ-менеджеров «Уралвагонзавода» и ЕВРАЗ НТМК. Сказалась на укреплении позиций и пандемия — во время коронакризиса бизнес пошатнулся, а заводы остались стабильными работодателями.

Однако в 2021 году на пагубное экологическое воздействие тагильских предприятий обратили внимание федеральные власти: уже несколько лет состояние воздуха в Нижнем Тагиле ухудшается, несмотря на реализацию программы «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». Визит федерального чиновника Максима Королькова и последующие заявления главы Росприроднадзора Светланы Радионовой о том, что предприятиям придется платить за нанесенный ущерб экологии, — пристальное внимание чиновников к нерешенным проблемам тагильских заводов в будущем скажется на рейтинге их представителей, в том числе и во время избирательных кампаний.

Пятерка самых влиятельных бизнесменов Нижнего Тагила в 2021 году

Среди сотни персон, которые больше всего влияют на происходящее в Нижнем Тагиле, ежегодно располагаются и предприниматели. В 2021 году ими стали:

  • Олег Сохраннов, председатель совета директоров ЗАО «Стройкомплекс» (18 место, падение на 5 пунктов),
  • Ирина Пудовкина, директор НТТК «Телекон», медиаменеджер (20 место, рост на 43 позиции),
  • Гаджи Абдулов, директор «УБТ-Сервис» (23 место, рост 65 позиций),
  • Сергей Силяев, учредитель ООО «Водоканал-НТ» (24 место, рост 9 позиций),
  • Анатолий Толстов, директор ООО «Антолл» (31 место, рост 19 позиций).

Как составлялся рейтинг влиятельных тагильчан в 2021 году

На первом этапе мы оценили степень влияния порядка 300 персон, а далее более 20 экспертов оценивали шорт-лист из 130 персон. Так был составлен окончательный топ-100. Экспертами редакции в этом проекте на условиях конфиденциальности стали известные представители разных сфер. Уровень влияния тагильских VIP-персон оценивали эксперты из медиасферы, известные политики и чиновники, опытные правоохранители, ведущие представители бизнеса и промышленности.

Сюжеты:
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