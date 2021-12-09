Опубликован рейтинг влиятельных персон в Нижнем Тагиле от TagilCity.ru в 2021 году

Однако в 2021 году на пагубное экологическое воздействие тагильских предприятий обратили внимание федеральные власти: уже несколько лет состояние воздуха в Нижнем Тагиле ухудшается, несмотря на реализацию программы «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». Визит федерального чиновника Максима Королькова и последующие заявления главы Росприроднадзора Светланы Радионовой о том, что предприятиям придется платить за нанесенный ущерб экологии, — пристальное внимание чиновников к нерешенным проблемам тагильских заводов в будущем скажется на рейтинге их представителей, в том числе и во время избирательных кампаний.