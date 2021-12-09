Стал известен новый состав избиркома Свердловской области

Стал известен новый состав избиркома Свердловской области
Стал известен новый состав избиркома Свердловской области
Сегодня, 17:40ПолитикаФото: 1MI
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил семь членов избирательной комиссии, еще семь ранее были одобрены Заксобранием.

В новый состав избирательной комиссии не вошел Владимир Русинов, занимавший должность председателя избиркома с 2018 года. Данное решение связано с его «низкой инициативностью», сообщает Znak.com со ссылкой на источник в региональном правительстве.

Повышение до главы областной избирательной комиссии получит Елена Клименко, уже два года занимающая должность зампредседателя. Новому составу избиркома предстоит руководить подготовкой и проведением выборов губернатора Свердловской области в следующем году.

Общий состав избиркома выглядит так: Анна Абсалямова, Алексей Галяутдинов, Елена Клименко, Владимир Попов, Игорь Рузаков, Надежда Саенко, Андрей Степанченко, Ирина Бастрикова, Константин Юферев, Антон Безденежных, Сергей Голубев, Анна Салангина, Ирина Виноградова, Игорь Буртов.

Материалы по теме:
выборыЕвгений Куйвашевизбирательная комиссия
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы