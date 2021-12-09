Стал известен новый состав избиркома Свердловской области

В новый состав избирательной комиссии не вошел Владимир Русинов, занимавший должность председателя избиркома с 2018 года. Данное решение связано с его «низкой инициативностью», сообщает Znak.com со ссылкой на источник в региональном правительстве.
Повышение до главы областной избирательной комиссии получит Елена Клименко, уже два года занимающая должность зампредседателя. Новому составу избиркома предстоит руководить подготовкой и проведением выборов губернатора Свердловской области в следующем году.
Общий состав избиркома выглядит так: Анна Абсалямова, Алексей Галяутдинов, Елена Клименко, Владимир Попов, Игорь Рузаков, Надежда Саенко, Андрей Степанченко, Ирина Бастрикова, Константин Юферев, Антон Безденежных, Сергей Голубев, Анна Салангина, Ирина Виноградова, Игорь Буртов.