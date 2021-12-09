Только 15 депутатов городской Думы Нижнего Тагила попали в ТОП-100 влиятельных

Всего в думе Нижнего Тагила сейчас 27 депутатов, из них лишь 15 получили достаточное количество баллов от экспертов проекта, чтобы получить звание самых влиятельных тагильчан:
Примечательно, ни одна из четырех тагильских женщин-депутатов не набрала нужное для попадания в рейтинг количество баллов.
По мнению собеседников TagilCity.ru, невысокое количество женщин в сотне влиятельных персон Нижнего Тагила отражает общероссийскую тенденцию: даже на федеральном уровне в российском парламенте доля женщин составляет не более 25% как в верхней палате (Госдуме), так и в нижней (Совете Федерации). Доля женщин в тагильском рейтинге и того ниже — всего 17 тагильчанок по результатам оценок экспертов заняли свои позиции в числе влиятельных персон.
В шорт-лист по оценкам экспертов не вошли следующие депутаты Нижнетагильской городской думы:
Причины, по которым далеко не каждому депутату удалось оказаться в рейтинге влиятельных тагильчан, кроются в невысокой активности тагильских народных избранников, считает тагильский журналист Владимир Инжеватов:
Степень публичности депутатов оставляет желать лучшего. Я не припомню, чтобы за последний год кто-нибудь из них высказался по жизненно важным для тагильчан вопросам. Это касается проблем задолженностей коммунальных МУПов. Отвратительного качества так называемой питьевой воды. О выбросах градообразующих предприятий — ни слова. Словно и нет их вообще... Ни один депутат не вышел к своим избирателям в период протестных акций. Ну, разве что маленькое исключение можно сделать для Мартюшева. Неизвестна позиция депутатов в ситуации роста заражений коронавирусом. И в вопросе сегрегации общества в связи незаконным введением куар-кодов до принятия соответствующих изменений в федеральном законодательстве. Ну, можно ещё про объекты благоустройства вспомнить, куда наши нардепы иногда на экскурсию ездят, но свое мнение никак не афишируют,утверждает собеседник TagilCity.ru.
Среди народных избранников, влияющих на процессы в городе, также оказались опытные депутаты Заксобрания Вячеслав Погудин, Владимир Радаев, Владимир Рощупкин и дебютировавший в областной политике Вячеслав Малых, а также новый депутат Госдумы от Нижнего Тагила Константин Захаров. Эксперты издания заявили о влиянии на жизнь Нижнего Тагила еще одного бывшего депутата гордумы текущего созыва Алексея Пырина, который в связи со сменой места работы покинул публичную тагильскую политику в 2019 году, но, видимо, сохранил долю влияния на события в городе.
Напомним, эксперты проекта редакции TagilCity.ru на условиях конфиденциальности оценивали триста персон из числа политиков, чиновников, силовиков и представителей других сфер. В итоге в шорт-лист попали 130 человек, из них и был сформирован окончательный ТОП-100. В 2021 году его возглавили мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев, полковник Ибрагим Абдулкадыров и депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Погудин.