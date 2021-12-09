Только 15 депутатов городской Думы Нижнего Тагила попали в ТОП-100 влиятельных

В рейтинг самых влиятельных персон в 2021 году попала лишь половина тагильских депутатов: эксперты редакции высоко оценили положение только 15 из 27 депутатов гордумы. В десятке оказался председатель Вадим Раудштейн, еще семь депутатов расположились в первой части рейтинга и семь смогли попасть только во вторую часть.

Всего в думе Нижнего Тагила сейчас 27 депутатов, из них лишь 15 получили достаточное количество баллов от экспертов проекта, чтобы получить звание самых влиятельных тагильчан: Вадим Раудштейн — 6,81 балла, 9 место

Никита Беркутов — 5,95 балла, 17 место

Гаджи Абдулов — 5,70 балла, 23 место,

Денис Корякин — 5,67 балла, 25 место,

Дмитрий Скоропупов — 5,35 балла, 33 место,

Леонид Мартюшев — 5,19 балла, 39 место,

Игорь Булыгин — 5,10 балла, 42 место,

Игорь Базилевич — 4,91 балла, 47 место,

Андрей Палатов — 4,81 баллов, 53 место,

Александр Петров — 4,81 балла, 54 место,

Владимир Антонов — 4,73 балла, 59 место,

Руслан Юсупов — 4,71 балла, 61 место,

Владислав Потанин — 4,71 балла, 62 место,

Алексей Пырин — 4,05 балла, 93 место,

Игорь Темнов — 4,00 балла, 100 место. Примечательно, ни одна из четырех тагильских женщин-депутатов не набрала нужное для попадания в рейтинг количество баллов. Фото: TagilCity.ru По мнению собеседников TagilCity.ru, невысокое количество женщин в сотне влиятельных персон Нижнего Тагила отражает общероссийскую тенденцию: даже на федеральном уровне в российском парламенте доля женщин составляет не более 25% как в верхней палате (Госдуме), так и в нижней (Совете Федерации). Доля женщин в тагильском рейтинге и того ниже — всего 17 тагильчанок по результатам оценок экспертов заняли свои позиции в числе влиятельных персон. ТОП-10 самых влиятельных женщин Нижнего Тагила В шорт-лист по оценкам экспертов не вошли следующие депутаты Нижнетагильской городской думы: Роман Гореленко, начальник металлургического производства АО НПК «Уралвагонзавод»,

Николай Атаманкин, пенсионер,

Александр Долгоруков, директор МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Юпитер»,

Галина Масликова, директор МБОУ СОШ 32,

Константин Шведов, начальник технического управления АО «ЕВРАЗ НТМК»,

Кирилл Романов, замдиректора ООО «Управляющая компания «Созвездие»,

Михаил Кручинин, гендиректор ООО «ВСМПО-посуда»,

Ирина Бусыгина, директор МБОУ СОШ № 49,

Мария Лисина, член политсовета Нижнетагильского Местного отделения «Единой России»

Лариса Гизенко, директор МАОУ СОШ № 61,

Олег Перминов, директор МБУ ДО «ДЮСШ № 2»,

Игорь Макаров, председатель Совета ТОС «Прудок». Причины, по которым далеко не каждому депутату удалось оказаться в рейтинге влиятельных тагильчан, кроются в невысокой активности тагильских народных избранников, считает тагильский журналист Владимир Инжеватов: Степень публичности депутатов оставляет желать лучшего. Я не припомню, чтобы за последний год кто-нибудь из них высказался по жизненно важным для тагильчан вопросам. Это касается проблем задолженностей коммунальных МУПов. Отвратительного качества так называемой питьевой воды. О выбросах градообразующих предприятий — ни слова. Словно и нет их вообще... Ни один депутат не вышел к своим избирателям в период протестных акций. Ну, разве что маленькое исключение можно сделать для Мартюшева. Неизвестна позиция депутатов в ситуации роста заражений коронавирусом. И в вопросе сегрегации общества в связи незаконным введением куар-кодов до принятия соответствующих изменений в федеральном законодательстве. Ну, можно ещё про объекты благоустройства вспомнить, куда наши нардепы иногда на экскурсию ездят, но свое мнение никак не афишируют,утверждает собеседник TagilCity.ru. Среди народных избранников, влияющих на процессы в городе, также оказались опытные депутаты Заксобрания Вячеслав Погудин, Владимир Радаев, Владимир Рощупкин и дебютировавший в областной политике Вячеслав Малых, а также новый депутат Госдумы от Нижнего Тагила Константин Захаров. Эксперты издания заявили о влиянии на жизнь Нижнего Тагила еще одного бывшего депутата гордумы текущего созыва Алексея Пырина, который в связи со сменой места работы покинул публичную тагильскую политику в 2019 году, но, видимо, сохранил долю влияния на события в городе. Напомним, эксперты проекта редакции TagilCity.ru на условиях конфиденциальности оценивали триста персон из числа политиков, чиновников, силовиков и представителей других сфер. В итоге в шорт-лист попали 130 человек, из них и был сформирован окончательный ТОП-100. В 2021 году его возглавили мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев, полковник Ибрагим Абдулкадыров и депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Погудин. ТОП-100 самых влиятельных людей Нижнего Тагила в 2021 году

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