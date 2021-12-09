ТОП-10 самых влиятельных женщин Нижнего Тагила

Всего в ТОП-100 самых влиятельных персон города оказалось лишь 17 женщин, впрочем, для промышленного Нижнего Тагила это вполне объяснимо. Кто из участниц рейтинга сильнее всего влияет на события в Нижнем Тагиле?

Мария Дронова возглавила топ самых влиятельных женщин Нижнего Тагила. Тагильчанка, которая из Москвы руководит связями с госорганами в ЕВРАЗе, в 2021 году поднялась на 15 позиций вверх и заняла 8 место по оценкам экспертов. Еще одной дамой в десятке тагильских VIP-персон стала замначальника МУ МВД России «Нижнетагильское» Наталья Саввина. Полковник внутренней службы заняла десятое место в рейтинге влиятельных, поднявшись на 11 позиций с прошлого года. С ростом в 43 позиции на 20 месте рейтинга оказалась медиаменеджер Ирина Пудовкина, в итоге ей принадлежит бронза среди всех женщин в данном топе. Елена Раудштейн, директор РЦКО «Урал» (ЕВРАЗ), занимает 4 место среди самых влиятельных женщин Нижнего Тагила и 22 место в общем рейтинге, показав рост в 50 пунктов с прошлого рейтинга. Пятое место достается Людмиле Абдулкадыровой, начальнику управления промполитики и развития предпринимательства. При этом чиновница в общем списке потеряла 17 пунктов и занимает 28 строчку. ТОП-100 самых влиятельных людей Нижнего Тагила в 2021 году Десятку самых влиятельных женщин в Нижнем Тагиле закрывают Ольга Белорыбкина (главный редактор «Телекона»), Мария Ивушкина (управляющий делами мэрии), Ольга Баранова (начальник местной налоговой службы), Ирина Пикина (председатель суда Ленинского района) и Наталья Попова (и.о. начальника следственного отдела Дзержинского района). В 2021 году количество женщин, влияющих на процессы в Нижнем Тагиле, стало меньше. Еще год назад их доля была выше 20%, но в этом сезоне эксперты отдали женщинам только 17 пунктов. Это, впрочем, отражает общую тенденцию в России, объясняет экс-председатель ныне недействующей политической партии «За женщин России» Галина Хавраева. Давайте обратимся к цифрам. Возьмём участие женщин в политике, на федеральном уровне: как заявила Валентина Матвиенко на 3 Евразийском женском форуме в октябре 2021 года, в России 85 регионов и лишь один губернатор — женщина — глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова. Женщин-парламентариев в обеих палатах чуть более 25%. За каждую кандидатуру женщины в парламенте приходится биться, отметила она. Но готового рецепта по повышению количества женщин, в частности в политике, никто не дает,рассказала TagilCity.ru кавалер ордена Мужества, тележурналист Галина Хавраева. Место женщины в общественно-политической жизни России определяется в том числе патриархальным укладом общества, считает собеседница редакции: Возможно, секрет кроется в психологии женщины, которая исторически является хранительницей домашнего очага, женой, матерью. А это, сами понимаете, требует времени. Восточных женщин вообще воспитывают в том духе, что они являются тенью мужчины. Мужчины более свободны по времени, они добытчики для семьи. Поэтому мужчины более агрессивно пытаются себя проявлять и в политике, и в бизнесе, и в иной сфере. Чтобы прокормить себя и свою семью, пытаются и захватывают все ключевые позиции и в экономике, и политике, и в иных сферах жизни — образовании, здравоохранении, спорте,объясняет доминирование мужчин в управлении разными сферами жизни Галина Хавраева. Наложил свой эффект и промышленный статус Нижнего Тагила, считает Елена Чечунова, депутат Законодательного Собрания Свердловской области: В городе, где оборонные, металлургические предприятия, руководители – в основном мужчины. Согласитесь, это больше мужские профессии. Однако уроженка Нижнего Тагила отметила, что ситуация изменилась в пользу женщин-руководителей с развитием предпринимательства. Сегодня у женщин, находящихся в декрете, есть возможность пройти переобучение, в том числе, освоить азы бизнеса. Очень современные и адаптированные к сегодняшнему дню программы. Начинающим предпринимателям государство оказывает серьезную поддержку для открытия своего дела, запуска проектов. Знаю, что в Нижнем Тагиле немало женщин-предпринимателей. Они руководят своим небольшим бизнесом, делают свою работу, и их знают как профессионалов своего дела,говорит депутат ЗакСО Елена Чечунова. Напомним, рейтинг влиятельных тагильчан составлен редакцией TagilCity.ru на основе оценок экспертов, в число которых вошли представители СМИ, политологи и специалисты из других отраслей. ТОП-100 состоит из самых ярких представителей промышленности и медиасферы, бизнесменов, чиновников и политиков. Только 15 депутатов городской Думы Нижнего Тагила попали в ТОП-100 влиятельных

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