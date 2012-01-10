7 кандидатов в депутаты нижнетагильской городской Думы уже зарегистрированы

Она планировала баллотироваться по одномандатному округу №2. Как рассказали в городской избирательной комиссии, ей не хватило достоверных и действительных подписей. Напомним, кандидаты-самовыдвиженцы для участия в выборах депутатов Гордумы должны собрать в свою поддержку от 200 до 250 подписей в зависимости от числа избирателей, живущих на территории округа.

Всего с начала кампании по выдвижению кандидатов в нижнетагильскую Думу, которая стартовала 24 декабря, о своем желании участвовать в выборах заявили 15 человек. Пока ни одного кандидата, по данным на 9 января, не выдвинуто в округах № 1, 4 и 12. Кандидатов от партий пока тоже нет.

По данным горизбиркома, 6 января в Екатеринбурге состоялась партконференция КПРФ, но документы на своих кандидатов в избирком коммунисты пока не предоставили. В ближайшие дни конференции по выдвижению кандидатов от партий состоятся в местных отделениях «Единой России», «Справедливой России» и ЛДПР.

Добавим, что процедура выдвижения кандидатов в городскую Думу Нижнего Тагила завершается 18 января. К этому сроку все партии должны предоставить в избирком документы на своих кандидатов.