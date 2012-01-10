Жириновский назвал уральцев дебилами

Я сорок лет езжу по стране. Более тупого населения, чем на Урале, нет. И там родился Ельцин заявил Жириновский.

Оно оскорбляет уральцев, задевает самолюбие каждого, кто живет, и родился на этой земле. Как следствие, высказывание лидера либерал-демократов может нанести удар партии, если, по крайней мере, местное отделение ЛДПР не прояснит позицию своего лидера, к чему он это сказал, и что конкретно имел в виду.