Жириновский назвал уральцев дебилами
Владимир Жириновский в интервью одному из телеканалов оскорбил уральцев, назвав их самым дебильным населением России.
Комментируя персону первого президента Бориса Ельцина, он объяснил его якобы невысокий интеллектуальный уровень - происхождением, сообщает АПИ.
Я сорок лет езжу по стране. Более тупого населения, чем на Урале, нет. И там родился Ельцин заявил Жириновский.
Как считает политолог Александр Александров, заявление Жириновского может нанести электоральный удар партии ЛДПР. По словам политолога, заявление Владимира Вольфовича крайне некорректно.
Оно оскорбляет уральцев, задевает самолюбие каждого, кто живет, и родился на этой земле. Как следствие, высказывание лидера либерал-демократов может нанести удар партии, если, по крайней мере, местное отделение ЛДПР не прояснит позицию своего лидера, к чему он это сказал, и что конкретно имел в виду.
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